В США заявили об угрозе национальной безопасности из-за оговорок Байдена

Экс-советник бывшего американского лидера Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что промахи действующего президента США Джо Байдена становятся угрозой национальной безопасности.

В интервью телеканалу Fox News он заявил, что противники США смотрят на американского президента, который «неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице».

Миллер отметил, что сам не один раз поднимался по этой лестнице, и она не была скользкой.

По его мнению, другие страны могут «наброситься» на США.

«Теперь мы все в большей опасности», — подытожил политик.

Ранее в Белом доме объяснили сильным ветром сложности Байдена с подъёмом по трапу самолёта.