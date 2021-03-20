МИД России осудил атаку йеменских хуситов на завод возле Эр-Рияда

Министерство иностранных дел России осудило атаку йеменских хуситов на нефтеперерабатывающий завод вблизи саудовской столицы Эр-Рияда.

«По поступающей информации, утром 19 марта йеменские хуситы осуществили при помощи беспилотников очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии, которая в затянувшемся межйеменском вооружённом конфликте оказывает поддержку правительственным силам Йеменской Республики», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что объектом нападения стал нефтеперерабатывающий завод вблизи Эр-Рияда.

«В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию», — говорится в сообщении.

В МИД призвали участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права и полному отказу от боевых операций.

Ранее сообщалось, что завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в Эр-Рияде подвергся нападению беспилотников.