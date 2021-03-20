МИД России осудил атаку йеменских хуситов на завод возле Эр-Рияда
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«По поступающей информации, утром 19 марта йеменские хуситы осуществили при помощи беспилотников очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии, которая в затянувшемся межйеменском вооружённом конфликте оказывает поддержку правительственным силам Йеменской Республики», — заявили в МИД.
В министерстве отметили, что объектом нападения стал нефтеперерабатывающий завод вблизи Эр-Рияда.
«В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию», — говорится в сообщении.
В МИД призвали участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права и полному отказу от боевых операций.
Ранее сообщалось, что завод саудовской госкомпании Saudi Aramco в Эр-Рияде подвергся нападению беспилотников.