Президент Эквадора назначил нового главу Минздрава
Об этом говорится в указе президента, размещённом на его странице в Twitter.
El Dr. Mauro Antonio Falconí García es el nuevo Ministro de@Salud_Ec. Con él seguiremos impulsando el #PlanVacunarse hasta lograr el objetivo de inmunizar a todo el país. ¡Esa política de Estado es nuestra prioridad! pic.twitter.com/6Viu19vBSj— Lenín Moreno (@Lenin) March 20, 2021
«Назначить Мауро Антонио Фалькони Гарсию министром общественного здравоохранения», — говорится в указе.
Отмечается, что была принята отставка бывшего главы Минздрава Родольфо Энрике Фарфана Хаиме.
Ранее Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау новым главой МИД.