Президент Эквадора назначил нового главу Минздрава

Президент Эквадора Ленин Морено назначил Мауро Фалькони новым министром здравоохранения страны.

Об этом говорится в указе президента, размещённом на его странице в Twitter.

El Dr. Mauro Antonio Falconí García es el nuevo Ministro de@Salud_Ec. Con él seguiremos impulsando el #PlanVacunarse hasta lograr el objetivo de inmunizar a todo el país. ¡Esa política de Estado es nuestra prioridad! pic.twitter.com/6Viu19vBSj — Lenín Moreno (@Lenin) March 20, 2021

«Назначить Мауро Антонио Фалькони Гарсию министром общественного здравоохранения», — говорится в указе.

Отмечается, что была принята отставка бывшего главы Минздрава Родольфо Энрике Фарфана Хаиме.

Ранее Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау новым главой МИД.