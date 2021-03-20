Президент Эквадора назначил нового главу Минздрава

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Президент Эквадора Ленин Морено назначил Мауро Фалькони новым министром здравоохранения страны.

Об этом говорится в указе президента, размещённом на его странице в Twitter.

«Назначить Мауро Антонио Фалькони Гарсию министром общественного здравоохранения», — говорится в указе.

Отмечается, что была принята отставка бывшего главы Минздрава Родольфо Энрике Фарфана Хаиме.

Ранее Ленин Морено назначил Мануэля Антонио Мехиа Дальмау новым главой МИД.

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