Сын Трампа прокомментировал иницидент с Байденом на трапе самолёта
- Reuters
Трамп опубликовал в своём Twitter скриншот о том, что скорость ветра составляла около 6 м/с.
Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021
The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa
Сын Трампа также оставил ироничный комментарий о том, что Байден находится «в отличной форме».
Ранее в Белом доме объяснили сильным ветром сложности президента США Джо Байдена с подъёмом по трапу самолёта.