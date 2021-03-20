Сын Трампа прокомментировал иницидент с Байденом на трапе самолёта

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Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что сомневается в том, что американский лидер Джо Байден споткнулся на трапе самолёта из-за сильного ветра.
Сын Трампа прокомментировал иницидент с Байденом на трапе самолёта
  • Reuters

Трамп опубликовал в своём Twitter скриншот о том, что скорость ветра составляла около 6 м/с.

Сын Трампа также оставил ироничный комментарий о том, что Байден находится «в отличной форме».

Ранее в Белом доме объяснили сильным ветром сложности президента США Джо Байдена с подъёмом по трапу самолёта.

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