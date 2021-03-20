Сын Трампа прокомментировал иницидент с Байденом на трапе самолёта

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что сомневается в том, что американский лидер Джо Байден споткнулся на трапе самолёта из-за сильного ветра.

Трамп опубликовал в своём Twitter скриншот о том, что скорость ветра составляла около 6 м/с.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

Сын Трампа также оставил ироничный комментарий о том, что Байден находится «в отличной форме».

Ранее в Белом доме объяснили сильным ветром сложности президента США Джо Байдена с подъёмом по трапу самолёта.