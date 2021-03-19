На Сейшельских Островах одобрили использование «Спутника V»

Власти Республики Сейшельские Острова одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.

По данным фонда, вакцину «Спутник V» уже одобрили 54 страны. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее сообщалось, что Камерун и Филиппины одобрили применение «Спутника V».