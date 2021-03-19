На Сейшельских Островах одобрили использование «Спутника V»

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Власти Республики Сейшельские Острова одобрили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом информирует Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
На Сейшельских Островах одобрили использование «Спутника V»
  • © Kirill KUDRYAVTSEV
  • AFP

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.

По данным фонда, вакцину «Спутник V» уже одобрили 54 страны. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Ранее сообщалось, что Камерун и Филиппины одобрили применение «Спутника V».

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