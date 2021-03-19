На Сейшельских Островах одобрили использование «Спутника V»
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- AFP
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Республике Сейшельские Острова», — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.
По данным фонда, вакцину «Спутник V» уже одобрили 54 страны. Российский препарат занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Ранее сообщалось, что Камерун и Филиппины одобрили применение «Спутника V».