В МИД России рассказали о проекте сертификата вакцинации от COVID-19

В российском МИД рассказали, что ведомство «принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов».

В министерстве сообщили, что головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав.

Отмечается, что «ведётся разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами».

«Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что «одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения ведётся работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций».

Сообщается, что в ней принимают участие и российские эксперты.

МИД России, как говорится в сообщении, «оказывает поддержку этой работе».