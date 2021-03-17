В МИД России рассказали о проекте сертификата вакцинации от COVID-19
- Reuters
В министерстве сообщили, что головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав.
Отмечается, что «ведётся разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами».
«Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве рассказали, что «одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения ведётся работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций».
Сообщается, что в ней принимают участие и российские эксперты.
МИД России, как говорится в сообщении, «оказывает поддержку этой работе».