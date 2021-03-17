В МИД России рассказали о проекте сертификата вакцинации от COVID-19

Короткая ссылка
В российском МИД рассказали, что ведомство «принимает участие в межведомственной работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики новой коронавирусной инфекции с использованием российских вакцин, а также международном признании указанных документов».
В МИД России рассказали о проекте сертификата вакцинации от COVID-19
  • Reuters

В министерстве сообщили, что головным ведомством по реализации этих задач является Минздрав.

Отмечается, что «ведётся разработка проекта сертификата вакцинации на русском и английском языках для лиц, привитых российскими вакцинами».

«Далее последуют международные переговоры о свободном пересечении границ на основании указанного сертификата», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве рассказали, что «одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения ведётся работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций».

Сообщается, что в ней принимают участие и российские эксперты.

МИД России, как говорится в сообщении, «оказывает поддержку этой работе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить