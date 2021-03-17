Министр туризма Греции дал прогноз по открытию границы с Россией

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Греция намерена открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация — то и в начале мая. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр туризма Греции Харис Теохарис.
Министр туризма Греции дал прогноз по открытию границы с Россией
  • Reuters

«Мы рискуем, планируя (открытие границ. — RT) в меняющейся ситуации, но мы следим и за санитарными данными. Мы уверены, когда говорим, что в наших планах открыть границы с Россией 14 мая», — отметил Теохарис.

По его словам, в зависимости от эпидемиологической ситуации Греция может открыть границу для российских туристов в конце апреля — начале мая.

Теохарис сообщил, что действующее в настоящее время ограничение на въезд в Грецию 500 российских граждан в неделю должно быть отменено с открытием границ, как и ограничение на авиасообщение.

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