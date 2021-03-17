В Японии представили новую ракету-носитель

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III.
В Японии представили новую ракету-носитель
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, ракета-носитель была установлена на территории космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. 

В настоящий момент проводятся работы по заправке H-III топливом, в качестве которого используется жидкий водород, а также осуществляются соответствующие проверки.

Ожидается, что первый запуск новой ракеты-носителя может состояться в течение 2021 финансового года.

Ранее сообщалось, что SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink.

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