Во Франции выявили новый вариант коронавируса
- РИА Новости
Как отмечается, его было сложно выявить: у инфицированных были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.
По данным ведомства, восемь случаев заболевания зафиксировано в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д'Армор.
Пока специалисты не делают выводов ни о большей опасности этого варианта, ни о его повышенной способности передаваться и занимаются дальнейшим анализом.
Французские власти уже передали информацию в международные органы здравоохранения, информирует министерство.
По последним данным, в стране с начала пандемии зафиксировали 4 078 133 случая коронавируса.