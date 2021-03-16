Во Франции выявили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса обнаружен в регионе Бретань на северо-западе Франции, сообщил Минздрав страны.

Как отмечается, его было сложно выявить: у инфицированных были типичные для SARS-CoV-2 симптомы, однако ПЦР-тесты давали отрицательный результат.

По данным ведомства, восемь случаев заболевания зафиксировано в больничном центре в коммуне Ланьон в департаменте Кот-д'Армор.

Пока специалисты не делают выводов ни о большей опасности этого варианта, ни о его повышенной способности передаваться и занимаются дальнейшим анализом.

Французские власти уже передали информацию в международные органы здравоохранения, информирует министерство.

По последним данным, в стране с начала пандемии зафиксировали 4 078 133 случая коронавируса.