ЦПВС встревожен переброской турецкой техники в сирийской Ракке

Российская сторона встревожена переброской турецкой военной техники и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в сирийской провинции Ракка. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

«Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники Вооружённых сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населённого пункта Айн-Иса провинции Ракка. Данные действия нарушают статус-кво, установленный меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта», — сказал он.

Карпов добавил, что обстрелов со стороны незаконных вооружённых формирований, подконтрольных Турции, за прошедшие сутки не зарегистрировано.

15 марта турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции сообщило, что Сирия нанесла ракетный удар по двум населённым пунктам в северной части провинции Алеппо, которые подконтрольны турецкой стороне.