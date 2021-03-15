Главы МИД стран НАТО впервые с начала пандемии проведут очную встречу
Главы МИД стран НАТО впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 проведут очное заседание в Брюсселе 23—24 марта, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
- Reuters
«Министры иностранных дел 23—24 марта встретятся очно в штаб-квартире НАТО в первый раз за прошедший год», — написала она в Twitter.
В пресс-службе альянса уточнили, что заседание пройдёт под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»