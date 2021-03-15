Российский корвет «Стойкий» и танкер «Кола» завершили визит в Оман
- РИА Новости
«Во время делового захода в порт Омана моряки «Стойкого» и «Колы» пополнили необходимые корабельные запасы, выполнили регламентные работы и провели осмотр кораблей», — сообщили во флоте.
Отмечается, что это уже второй заход российских кораблей в порт Салала за время трёхмесячного плавания.
В середине февраля «Янтарный край» передавал, что отряд боевых кораблей Балтфлота завершил совместные учения с ВМС Ирана в Оманском заливе и северо-западной части Индийского океана.
Отряд кораблей Балтфлота вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.