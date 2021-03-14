В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

В мире за сутки выявили 461 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, всего в мире зафиксировали 119 220 681 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 642 826.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.