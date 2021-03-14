В Турции прокомментировали открытие Чехией филиала посольства в Иерусалиме

В МИД Турции прокомментировали решение Чехии открыть филиал своего посольства в Иерусалиме.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого ведомства.

«Мы обеспокоены открытием Чешской Республикой дипломатического представительства в Иерусалиме, международный статус которого гарантирован резолюциями ООН. Этот шаг послужит попыткам подорвать статус Иерусалима, являющийся одним из главных параметров палестино-израильского конфликта», — говорится в заявлении.

Вместе с тем МИД Турции призвал всех членов международного сообщества «уважать исторический и правовой статус Иерусалима», а также международные параметры «всеобъемлющего и прочного урегулирования палестино-израильского конфликта».

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен ответил на вопрос о сохранении посольства США в Иерусалиме.