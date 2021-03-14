В Британии сравнили силу своих и российских танковых войск

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Британские танки нуждаются в модернизации и уступают российским образцам, говорится в докладе комитета по вопросам обороны палаты общин парламента Великобритании.

«В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня — 227, и те, что остались, нуждаются в срочной модернизации», — говорится в докладе.

Отмечается, что в то же время Россия имеет многочисленные бронетанковые силы, которые постоянно модернизируются.

В докладе делается вывод, что российские танки, скорее всего, превзошли бы британские в случае гипотетического столкновения.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании направят примерно $110 млрд на модернизацию вооружённых сил в ближайшие четыре года.

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