Politico сообщил о «войне» внутри Атлантического совета из-за России

Внутри американского аналитического центра при НАТО «Атлантический совет»* «разгорелась война» из-за посвящённой России статьи, которая была опубликована на сайте организации. Некоторые сотрудники совета раскритиковали авторов материала за их несогласие с внешнеполитическим курсом Вашингтона.

На это обратило внимание издание Politico.

В самой статье под названием «Проверка реальности №4: фокус на интересах, а не на правах человека в России», авторами которой значатся Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз, утверждается, что сосредоточенность санкционной политики США на области прав человека в России может «подорвать критически важные интересы США», а «демократизация в России не обязательно пойдёт на пользу внешнеполитическим интересам США».

После опубликования материала 22 сотрудника Атлантического совета подписали коллективное письмо, в котором обвиняют коллег в том, что их статья не достигает своей цели и «основана на ложном предположении, будто права человека и национальные интересы полностью разделены».

«И что политика США в отношении России была и остаётся в основном обусловленной проблемами прав человека. Фактически предыдущая и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы. Мы, нижеподписавшиеся, не согласны с аргументами, приведёнными в статье», — говорится в письме.

Как рассказал изданию один из подписавших письмо на условиях анонимности, опубликованная статья могла стать «продуктом» денежных пожертвований Атлантическому совету со стороны Чарльза Коха, который «выступает за менее активное вмешательство США в дела других стран».

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.