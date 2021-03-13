В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявили 12 674 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 558 455 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 239 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 73 301.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.