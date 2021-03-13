В Германии за сутки выявили более 12 тысяч случаев коронавируса
В Германии за сутки выявили 12 674 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 558 455 случаев COVID-19.
- Reuters
Такие данные приводит Институт Роберта Коха.
За сутки в ФРГ скончались 239 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 73 301.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.
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