В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
- Reuters
По данным организации, всего в мире зафиксировали 118 268 575 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 624 677.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.