В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире

В мире за сутки выявили 467 362 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, всего в мире зафиксировали 118 268 575 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 624 677.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.