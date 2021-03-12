Путин обсудил с Советом безопасности события на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности на тему событий на Ближнем Востоке.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. Докладчиками выступили директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и министр обороны Сергей Шойгу.

«Поговорим о событиях, которые происходят в непосредственной близости от наших границ, в Ближневосточном регионе. Россия традиционно уделяет большое внимание этому региону мира. У нас там и интересов много, много друзей, партнёров. Это перспективный для развития наших внешнеэкономических связей регион, традиционно дружественный для нас», — приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Президент предложил обсудить положение дел и перспективы развития в этом регионе мира на ближайшую перспективу.