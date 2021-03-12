США не готовы подтвердить участие во встрече по Афганистану в Москве

США не могут подтвердить свое участие в конференции по Афганистану в Москве, которая должна пройти 18 марта, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.

«Мы в прошлом встречались с Россией в поддержку мирного процесса в Афганистане, но мы не можем объявить ничего сегодня относительно каких-либо встреч», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, американская сторона признает Россию и другие страны в регионе, а также их ставки в безопасном и стабильном Афганистане.

Ранее стало известно, что Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане.