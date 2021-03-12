США не готовы подтвердить участие во встрече по Афганистану в Москве

Короткая ссылка
США не могут подтвердить свое участие в конференции по Афганистану в Москве, которая должна пройти 18 марта, заявил представитель госдепартамента Нед Прайс.
США не готовы подтвердить участие во встрече по Афганистану в Москве
  • Reuters

«Мы в прошлом встречались с Россией в поддержку мирного процесса в Афганистане, но мы не можем объявить ничего сегодня относительно каких-либо встреч», — цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, американская сторона признает Россию и другие страны в регионе, а также их ставки в безопасном и стабильном Афганистане.

Ранее стало известно, что Россия пригласила США, Китай и Пакистан на консультации расширенной «тройки» по мирному урегулированию в Афганистане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить