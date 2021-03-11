В Греции за сутки выявили более 2500 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 2570 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Общее число выявленных случаев достигло 214 661.

Всего в стране скончались 6937 человек с коронавирусной инфекцией.

Ранее в Греции сотрудники полиции применили слезоточивый газ в отношении демонстрантов, выступающих против карантинных мер в стране.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.