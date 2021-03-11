Эксперт оценил последствия аварии на АЭС «Фукусима-1»

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Экологический эксперт Сергей Грибалёв оценил последствия аварии на АЭС «Фукусима-1».
Эксперт оценил последствия аварии на АЭС «Фукусима-1»
  • © REUTERS / Kyodo

В беседе с телеканалом «360» он заявил, что до сих пор появляются сообщения об очередной утечке с тех территорий.

«В океан попало огромное количество радиоактивной воды, что привело к его невозвратной мутации. Это повлияло на биоту, жизнедеятельность организмов и общий фон в Мировом океане», — сказал эксперт.

В 2011 году в Японии произошло землетрясение магнитудой 9,0.

Обрушившееся впоследствии на регион цунами затопило четыре энергоблока АЭС «Фукусима-1», вывело из строя систему охлаждения реакторов, вызвав тем самым крупную аварию, сопоставимую с трагедией в Чернобыле.

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