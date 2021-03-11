ЕК выделит 20 странам €530 млн для борьбы с коронавирусом
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«Еврокомиссия предлагает пакет дополнительной финансовой поддержки в размере почти €530 млн в рамках Фонда солидарности ЕС», — говорится в сообщении.
Как отмечается, помощь «будет способствовать усилиям 17 государств — членов и трёх стран — кандидатов (Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, Албания, Черногория и Сербия) по защите общественного здравоохранения в борьбе с коронавирусом».
Предполагается, что финансирование позволит частично поддержать госрасходы на медицинское и индивидуальное защитное оборудование, экстренную помощь населению, меры профилактики, мониторинга и контроля за распространением заболевания.
Ранее сообщалось, что ЕC продлил запрет на экспорт вакцин от COVID-19.