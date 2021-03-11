ЕК выделит 20 странам €530 млн для борьбы с коронавирусом

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Еврокомиссия выделит дополнительно €530 млн 17 странам — членам Евросоюза и трём государствам — кандидатам на вступление в сообщество для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.
ЕК выделит 20 странам €530 млн для борьбы с коронавирусом
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Еврокомиссия предлагает пакет дополнительной финансовой поддержки в размере почти €530 млн в рамках Фонда солидарности ЕС», — говорится в сообщении.

Как отмечается, помощь «будет способствовать усилиям 17 государств — членов и трёх стран — кандидатов (Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния, Испания, Албания, Черногория и Сербия) по защите общественного здравоохранения в борьбе с коронавирусом».

Предполагается, что финансирование позволит частично поддержать госрасходы на медицинское и индивидуальное защитное оборудование, экстренную помощь населению, меры профилактики, мониторинга и контроля за распространением заболевания.

Ранее сообщалось, что ЕC продлил запрет на экспорт вакцин от COVID-19.

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