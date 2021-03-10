В Турции выявили более 41 тысячи случаев инфицирования британским штаммом коронавируса.

«На сегодняшний день в 76 провинциях зафиксировано 41 488 случаев заражения британским штаммом, в девяти провинциях выявлен 61 случай заражения южноафриканским штаммом, в одной провинции зарегистрировано два случая заражения калифорнийско-нью-йоркским штаммом и ещё один случай заражения бразильским штаммом коронавируса», — написал в Twitter министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

В конце января сообщалось, что британский штамм нового коронавируса был зафиксирован в 17 городах Турции, число граждан, у которых был выявлен мутировавший вирус, возросло до 128.

Ранее в Турции рассказали о ходе вакцинации против коронавируса.