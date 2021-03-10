Путин обсудил с премьером Люксембурга возможные поставки «Спутника V»

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем обсудил возможные поставки российской вакцины «Спутник V».

Разговор состоялся по инициативе люксембургской стороны.

«Подтверждён обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины «Спутник V», — сообщили в Кремле.

Также стороны затронули в разговоре текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом.

26 февраля сообщалось, что Владимир Путин и австрийский канцлер Себастьян Курц по телефону обсудили возможные поставки в Австрию вакцины «Спутник V» и её производство в европейской стране.