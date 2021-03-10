США ввели санкции против двух граждан Ирана
- Reuters
«Объявляю о внесении в список следователей КСИР Али Хемматиана и Масуда Сафдари… за участие в тяжких нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении с политическими заключенными и заключенными, задержанными в ходе протестов в Иране в 2019 и 2020 годах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «эти люди и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединённые Штаты».
Ранее президент США Джо Байден продлил действие санкционного режима в отношении Ирана ещё на год.