США ввели санкции против двух граждан Ирана

Соединённые Штаты ввели санкции против двух иранцев из Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Объявляю о внесении в список следователей КСИР Али Хемматиана и Масуда Сафдари… за участие в тяжких нарушениях прав человека, а именно в пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении с политическими заключенными и заключенными, задержанными в ходе протестов в Иране в 2019 и 2020 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «эти люди и их ближайшие родственники не имеют права на въезд в Соединённые Штаты».

Ранее президент США Джо Байден продлил действие санкционного режима в отношении Ирана ещё на год.