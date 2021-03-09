США отозвали исключения из санкций для израильского бизнесмена Гертлера

Министерство финансов США и госдепартамент приняли совместное решение отозвать лицензию, предусматривающую исключение из санкций, гражданину Израиля Дэну Гертлеру.

«Лицензия, ранее выданная господину Гертлеру, несовместима с внешнеполитическими интересами Америки в борьбе с коррупцией во всем мире, в частности, включая усилия США по борьбе с коррупцией и содействию стабильности в Демократической Республике Конго (ДРК)», — приводит Интерфакс слова представителя американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

Гертлер был внесен в список американских санкций в 2017 году.

Санкции блокируют Гертлеру доступ к любым активам, которыми он владеет в США, и запрещают американским лицам участвовать в сделках с ним.