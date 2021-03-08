В Иране назвали важным и позитивным визит Папы Римского в Ирак

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел Ирана назвали позитивным и важным визит Папы Римского Франциска в Ирак.
В Иране назвали важным и позитивным визит Папы Римского в Ирак
  • Reuters

«Папский визит в Ирак позитивен и важен», — сказал на пресс-конференции представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

По его словам, визит оказался возможен благодаря «спокойствию и безопасности в Ираке».

«Встреча с лидером иракских шиитов аятоллой Систани указала на межрелигиозный диалог и продемонстрировала близость религий», — цитирует иранского дипломата Интерфакс.

В пятницу, 5 марта, Папа Римский прибыл в Ирак, одной из целей визита была поддержка христианского населения страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить