В Иране назвали важным и позитивным визит Папы Римского в Ирак
- Reuters
«Папский визит в Ирак позитивен и важен», — сказал на пресс-конференции представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.
По его словам, визит оказался возможен благодаря «спокойствию и безопасности в Ираке».
«Встреча с лидером иракских шиитов аятоллой Систани указала на межрелигиозный диалог и продемонстрировала близость религий», — цитирует иранского дипломата Интерфакс.
В пятницу, 5 марта, Папа Римский прибыл в Ирак, одной из целей визита была поддержка христианского населения страны.