В Иране назвали важным и позитивным визит Папы Римского в Ирак

В Министерстве иностранных дел Ирана назвали позитивным и важным визит Папы Римского Франциска в Ирак.

«Папский визит в Ирак позитивен и важен», — сказал на пресс-конференции представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

По его словам, визит оказался возможен благодаря «спокойствию и безопасности в Ираке».

«Встреча с лидером иракских шиитов аятоллой Систани указала на межрелигиозный диалог и продемонстрировала близость религий», — цитирует иранского дипломата Интерфакс.

В пятницу, 5 марта, Папа Римский прибыл в Ирак, одной из целей визита была поддержка христианского населения страны.