В Нормандии погиб французский депутат и миллиардер Ольвье Дассо
- Reuters
Отмечается, что вертолёт депутата упал в районе коммуны Тук в Нормандии.
В результате крушения скончался Дассо, а также пилот вертолёта.
Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной Дассо.
«Оливье Дассо на протяжении всей своей жизни не переставал служить нашей стране, продвигать её сильные стороны. Его внезапная смерть — большая потеря», — написал французский лидер.
Ранее в Турции в результате крушения военного вертолёта погибли десять человек.