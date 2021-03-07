В Нормандии погиб французский депутат и миллиардер Ольвье Дассо

Французский депутат и миллиардер Оливье Дассо погиб при крушении вертолёта на севере Франции. Об этом информирует радиостанция Europe 1.

Отмечается, что вертолёт депутата упал в районе коммуны Тук в Нормандии.

В результате крушения скончался Дассо, а также пилот вертолёта.

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter выразил соболезнования в связи с кончиной Дассо.

«Оливье Дассо на протяжении всей своей жизни не переставал служить нашей стране, продвигать её сильные стороны. Его внезапная смерть — большая потеря», — написал французский лидер.

Ранее в Турции в результате крушения военного вертолёта погибли десять человек.