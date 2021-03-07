В Чехии запретили проведение митинга против антикоронавирусных мер

Полиция Чехии запретила проведение митинга против антикоронавирусных ограничений в центре Праги.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что причиной такого решения правоохранительных органов является то, что участники не носили респираторы и не соблюдали дистанцию в 2 м.

Как указывает агентство, инициаторами демонстрации стали активисты общественной организации Chcípl PES. Им удалось собрать на митинг около 100 человек, что является разрешённым максимумом для общественных мероприятий, согласно действующему в стране режиму ЧС.

Ранее в Стокгольме полиция разогнала митинг против карантинных ограничений.