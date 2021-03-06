В Германии за сутки выявили более 9 тысяч случаев коронавируса

В Германии за сутки выявлено 9557 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 492 079 случаев COVID-19.

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 300 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 71 804.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.