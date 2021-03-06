Венесуэла вводит в оборот банкноту в 1 млн боливаров

Центральный банк Венесуэлы с 8 марта вводит в оборот три новые банкноты, одна из которых будет иметь номинал 1 млн боливаров.

«Новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров начнут постепенно поступать в обращение», — говорится в сообщении венесуэльского Центробанка в Twitter.

BCV amplía Cono Monetario vigente con incorporación de tres nuevos billetes https://t.co/IppXQItxz1#BCV 🇻🇪 pic.twitter.com/WgDavsmLob — Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) March 5, 2021

Отмечается, что новые банкноты поступят в обращение с 8 марта.

На лицевой стороне всех банкнот изображён национальный герой страны Симон Боливар.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вакцинация от коронавируса китайской вакциной от коронавируса Sinopharm начнётся в стране 8 марта.