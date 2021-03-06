Венесуэла вводит в оборот банкноту в 1 млн боливаров

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Центральный банк Венесуэлы с 8 марта вводит в оборот три новые банкноты, одна из которых будет иметь номинал 1 млн боливаров.
Венесуэла вводит в оборот банкноту в 1 млн боливаров
  • Reuters

«Новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 миллион боливаров начнут постепенно поступать в обращение», — говорится в сообщении венесуэльского Центробанка в Twitter.

Отмечается, что новые банкноты поступят в обращение с 8 марта.

На лицевой стороне всех банкнот изображён национальный герой страны Симон Боливар.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что вакцинация от коронавируса китайской вакциной от коронавируса Sinopharm начнётся в стране 8 марта.

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