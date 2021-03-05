В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев коронавируса

В Греции за сутки выявили 2215 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на национальную организацию общественного здравоохранения.

Reuters

Общее число выявленных случаев достигло 201 667. Всего в стране скончались 6664 человека с коронавирусной инфекцией. Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.