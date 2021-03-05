В Турции назвали предварительную причину крушения военного вертолёта

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В качестве предварительной причины крушения военного вертолёта на востоке Турции, в результате которого, по последним данным, погибли 11 военных и ещё двое пострадали, рассматриваются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщили в турецком Минобороны.
В Турции назвали предварительную причину крушения военного вертолёта
  • Reuters

«По итогам первых осмотров никаких признаков взрыва и возгорания в районе обломков не обнаружено», — говорится в заявлении.

При этом, согласно метеоданным, в районе крушения вертолёта до его взлёта не было зафиксировано погодных условий, которые могли бы негативно повлиять на полёт.

«Согласно предварительной информации, авария произошла в результате резкого изменения погодных условий в регионе», — отметили в ведомстве.

Окончательные итоги будут обнародованы после технической экспертизы на месте авиакатастрофы.

4 марта на востоке Турции разбился военный вертолёт, изначально сообщалось о девяти погибших и четырёх раненых.

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