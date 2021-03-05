В Турции назвали предварительную причину крушения военного вертолёта
- Reuters
«По итогам первых осмотров никаких признаков взрыва и возгорания в районе обломков не обнаружено», — говорится в заявлении.
При этом, согласно метеоданным, в районе крушения вертолёта до его взлёта не было зафиксировано погодных условий, которые могли бы негативно повлиять на полёт.
«Согласно предварительной информации, авария произошла в результате резкого изменения погодных условий в регионе», — отметили в ведомстве.
Окончательные итоги будут обнародованы после технической экспертизы на месте авиакатастрофы.
4 марта на востоке Турции разбился военный вертолёт, изначально сообщалось о девяти погибших и четырёх раненых.