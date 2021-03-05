В Иране сообщили о начале разморозки активов в Ираке с одобрения США

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Соединённые Штаты согласились со снятием ограничений на средства Ирана в иракских банках, сообщил член совета директоров ирано-иракской Торговой палаты Сейед Хамид Хосейни. По его словам, первые транзакции уже состоялись.
В Иране сообщили о начале разморозки активов в Ираке с одобрения США
  • Reuters

Об этом он написал в Twitter.

По словам Хосейни, об этом ему сообщили «надёжные иракские источники».

«Надёжные иракские источники сообщают, что США одобрили отмену блокировки для замороженных средств Ирана в Коммерческом банке Ирака», — сообщил он.

По словам чиновника, это позволит обеспечить людей предметами первой необходимости накануне Навруза и Рамадана.

Как пишет агентство Tasnim, ранее глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время визита в Тегеран заявил, что Багдад «устранил экономические препятствия» в банковской сфере для выплаты задолженности перед Тегераном.

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