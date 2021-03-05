В Иране сообщили о начале разморозки активов в Ираке с одобрения США
- Reuters
Об этом он написал в Twitter.
По словам Хосейни, об этом ему сообщили «надёжные иракские источники».
«Надёжные иракские источники сообщают, что США одобрили отмену блокировки для замороженных средств Ирана в Коммерческом банке Ирака», — сообщил он.
По словам чиновника, это позволит обеспечить людей предметами первой необходимости накануне Навруза и Рамадана.
Как пишет агентство Tasnim, ранее глава МИД Ирака Фуад Хусейн во время визита в Тегеран заявил, что Багдад «устранил экономические препятствия» в банковской сфере для выплаты задолженности перед Тегераном.