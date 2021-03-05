В Китае повысят пенсионный возраст

Короткая ссылка
В Китае с 2021 по 2025 год будут постепенно повышать пенсионный возраст, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на сессии Всекитайского собрания народных представителей.
В Китае повысят пенсионный возраст
  • ©Martin Black/Impact Photos
  • globallookpress.com

«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметил Кэцян, власти намерены работать над «достижением адекватного уровня рождаемости» и совершенствованием системы соцобеспечения.

В настоящее время мужчины в Китае выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

По оценкам экспертов, к 2035 году два работающих в стране будут содержать одного пенсионера, а к 2050-му около трети населения будут составлять люди пенсионного возраста.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить