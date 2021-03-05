В Китае повысят пенсионный возраст
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«Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно, с обеспечением основного пенсионного страхования по старости до 95% населения», — приводит его слова Интерфакс.
Как отметил Кэцян, власти намерены работать над «достижением адекватного уровня рождаемости» и совершенствованием системы соцобеспечения.
В настоящее время мужчины в Китае выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.
По оценкам экспертов, к 2035 году два работающих в стране будут содержать одного пенсионера, а к 2050-му около трети населения будут составлять люди пенсионного возраста.