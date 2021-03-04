В Германии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса

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В Германии за сутки выявлено 11 912 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 2 471 942 случая COVID-19.
В Германии за сутки выявили более 11 тысяч случаев коронавируса
  • © Reuters

Такие данные приводит Институт Роберта Коха.

За сутки в ФРГ скончались 359 пациентов с коронавирусом, за всё время пандемии — 71 240.

Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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