Более двух миллионов мексиканцев получили вакцину от COVID-19

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Минздрав Мексики сообщил, что против коронавируса SARS-CoV-2 различные вакцины получил 2 043 941 человек, из них 589 тысяч прошли полную схему вакцинации двумя дозами препаратов.
Более двух миллионов мексиканцев получили вакцину от COVID-19
  • Reuters

«На сегодняшний день общее число примененных вакцин составляет 2 633 580 доз, утрачены в процессе вакцинации 1 973 дозы или 0,07% от этого числа», — приводит РИА Новости слова генерального директора департамента здравоохранения минздрава Мексики Рикардо Кортес Алкалы.

Согласно представленным данным, в приоритетной группе врачей первой линии вакцину получили все 766 257 человек, 75% из них — двумя дозами.

Ранее сообщалось, что общее число летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 187 187.

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