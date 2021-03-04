Более двух миллионов мексиканцев получили вакцину от COVID-19

Минздрав Мексики сообщил, что против коронавируса SARS-CoV-2 различные вакцины получил 2 043 941 человек, из них 589 тысяч прошли полную схему вакцинации двумя дозами препаратов.

Reuters

«На сегодняшний день общее число примененных вакцин составляет 2 633 580 доз, утрачены в процессе вакцинации 1 973 дозы или 0,07% от этого числа», — приводит РИА Новости слова генерального директора департамента здравоохранения минздрава Мексики Рикардо Кортес Алкалы. Согласно представленным данным, в приоритетной группе врачей первой линии вакцину получили все 766 257 человек, 75% из них — двумя дозами. Ранее сообщалось, что общее число летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 187 187.