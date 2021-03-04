Более двух миллионов мексиканцев получили вакцину от COVID-19
- Reuters
«На сегодняшний день общее число примененных вакцин составляет 2 633 580 доз, утрачены в процессе вакцинации 1 973 дозы или 0,07% от этого числа», — приводит РИА Новости слова генерального директора департамента здравоохранения минздрава Мексики Рикардо Кортес Алкалы.
Согласно представленным данным, в приоритетной группе врачей первой линии вакцину получили все 766 257 человек, 75% из них — двумя дозами.
Ранее сообщалось, что общее число летальных исходов среди больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Мексике достигло 187 187.