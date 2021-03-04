В Боливии в университете погибли семеро студентов

В результате падения с высоты 17 метров из-за давки и обрушения перил погибли семеро студентов государственного университета Эль-Альто в Боливии, четверо получили ранения.

Трагедия произошла, когда группа студентов столпилась на площадке пятого этажа университетского здания перед студенческим собранием. Между студентами началась перепалка и драка, которая привела к давке на площадке и обрушению оградительных перил. Из 11 человек, которые сорвались вниз с высоты 16,7 метра, трое скончались на месте и ещё четверо — в больнице в результате полученных травм.

Правоохранительные органы Боливии задержали трех из восьми человек, созвавших студентов на собрание в университете.

Профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо заявил, что студентов обязали прийти на встречу в университет Боливии, закончившуюся смертью учащихся, ответственность за происшедшее несут их наставники.

«Первая причина (произошедшего) — это безответственность наставников студентов, что они созвали физическую встречу во время пандемии и обязали участвовать в ней, в противном случае учащиеся могли бы иметь последствия», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье в Боливии.