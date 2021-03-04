В США конгрессмены отменили заседание из-за угроз

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Палата представителей США отменила заседание из-за информации о готовящихся угрозах Капитолию
В США конгрессмены отменили заседание из-за угроз
  • Reuters

Как пишет The Hill, демократы изначально планировали провести голосование по закону Джорджа Флойда о правосудии в полицейской деятельности 2021 года, но изменили расписание из-за угрозы своей безопасности.

«Существует растущая озабоченность по поводу угроз Капитолию и демократическим законодателям, в частности, завтра», — заявил один из законодателей.

Ранее Йогананда Питтман, исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия, предупредил законодателей, что некоторые группы, участвовавшие в беспорядках 6 января, намереваются снова напасть на Капитолий.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что суть обвинений против бывшего американского лидера Дональда Трампа «не подлежит сомнению».

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