В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
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По данным организации, всего в мире зафиксировали 114 428 211 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что число скончавшихся больных с COVID-19 достигло 2 543 755.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна пандемии коронавируса ещё не закончилась, хотя заметно идёт на спад.
Врач-иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.