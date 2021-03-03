В Греции ужесточают карантинные меры
- Reuters
«Гражданам запрещено перемещаться в другой район. С завтрашнего дня ходить в магазины и банки будет разрешено только в пределах муниципалитета или в пределах 2 км от места жительства. На прогулки можно будет идти только пешком, а не ехать на машине», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, ужесточённые меры начнут действовать утром 4 марта и будут в силе как минимум до 16 марта.
Хардалиас также сообщил, что в стране по-прежнему будет действовать комендантский час — с 21:00 до 05:00.
Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.