В Греции ужесточают карантинные меры

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Заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что власти страны ужесточают карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.
В Греции ужесточают карантинные меры
  • Reuters

«Гражданам запрещено перемещаться в другой район. С завтрашнего дня ходить в магазины и банки будет разрешено только в пределах муниципалитета или в пределах 2 км от места жительства. На прогулки можно будет идти только пешком, а не ехать на машине», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, ужесточённые меры начнут действовать утром 4 марта и будут в силе как минимум до 16 марта.

Хардалиас также сообщил, что в стране по-прежнему будет действовать комендантский час — с 21:00 до 05:00. 

Ранее министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса подписал постановление, которое ужесточает действующие в ряде регионов ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

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