В Румынии привили от коронавируса 1 млн человек

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Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил, что медики уже вакцинировали от коронавируса миллионного жителя страны.
В Румынии привили от коронавируса 1 млн человек
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Кыцу, который транслировался на странице правительства Румынии в Facebook.

«Мы достигли того, что был вакцинирован миллионный человек. Вы увидите, что с этого момента дела пойдут намного быстрее. Теперь цель к концу сентября — вакцинировать 10,4 млн румын», — сказал он.

Премьер также отметил, что вакцинация идёт быстрее, чем было запланировано.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил обеспокоенность ухудшением ситуации с коронавирусом в Европе.

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