Патриарх Сербский самоизолировался после контакта с больным COVID-19
- © РИА Новости / Олег Иванов
«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена лёгкая, бессимптомная форма COVID-19, его святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей в целях профилактики в ближайшие дни изолируется», — говорится в сообщении на сайте Сербской православной церкви.
В середине февраля митрополита Порфирия избрали патриархом Сербским.
Его предшественник, патриарх Сербский Ириней, скончался 20 ноября от последствий COVID-19.