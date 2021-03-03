Патриарх Сербский самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Патриарх Сербский Порфирий самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена лёгкая, бессимптомная форма COVID-19, его святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей в целях профилактики в ближайшие дни изолируется», — говорится в сообщении на сайте Сербской православной церкви.

В середине февраля митрополита Порфирия избрали патриархом Сербским.

Его предшественник, патриарх Сербский Ириней, скончался 20 ноября от последствий COVID-19.