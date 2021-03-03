Патриарх Сербский самоизолировался после контакта с больным COVID-19

Короткая ссылка
Патриарх Сербский Порфирий самоизолировался после контакта с заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19.
Патриарх Сербский самоизолировался после контакта с больным COVID-19
  • © РИА Новости / Олег Иванов

«Учитывая, что в предыдущие дни он находился в контакте со священником, у которого была выявлена лёгкая, бессимптомная форма COVID-19, его святейшество патриарх Сербский господин Порфирий по рекомендации врачей в целях профилактики в ближайшие дни изолируется», — говорится в сообщении на сайте Сербской православной церкви.

В середине февраля митрополита Порфирия избрали патриархом Сербским.

Его предшественник, патриарх Сербский Ириней, скончался 20 ноября от последствий COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить