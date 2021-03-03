Сенатский комитет одобрил Уильяма Бёрнса на пост главы ЦРУ

Cпециальный комитет cената США по разведке поддержал назначение бывшего американского посла в России Уильяма Бёрнса на пост главы Центрального разведывательного управления.

Как сообщил в Twitter журналист The Wall Street Journal Дастин Волц со ссылкой на заявление комитета, результат голосования «свидетельствует о том, что квалификация кандидата не подвергается сомнению».

В начале февраля президент США Джо Байден направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру Бёрнса на пост главы ЦРУ.

Уильям Бёрнс поступил на дипломатическую службу в 1982 году, он работал главным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт.

C 1998 по 2001 год он занимал пост посла США в Иордании, с 2001-го по 2005-й был помощником госсекретаря по ближневосточным делам, а с 2005-го по 2008-й занимал пост посла США в России.