В ФРГ предложили частично облегчить визовый режим с Россией

Короткая ссылка
Германская партия социал-демократов СДПГ (входит в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель) в рамках предвыборной программы предложила частично облегчить визовый режим с Россией.
В ФРГ предложили частично облегчить визовый режим с Россией
  • РИА Новости

Такое предложение сделано для расширения молодёжных обменов между странами.

«Мир в Европе невозможен в противостоянии с Россией — только в сотрудничестве с ней. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — говорится в документе на сайте партии.

Ранее бывший уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе в беседе с РИА Новости рассказал, что в 2019 году в рамках рабочей группы форума «Петербургский диалог» разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить