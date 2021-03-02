В ФРГ предложили частично облегчить визовый режим с Россией

Германская партия социал-демократов СДПГ (входит в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель) в рамках предвыборной программы предложила частично облегчить визовый режим с Россией.

Такое предложение сделано для расширения молодёжных обменов между странами.

«Мир в Европе невозможен в противостоянии с Россией — только в сотрудничестве с ней. Ценными в отношениях с Россией являются межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать», — говорится в документе на сайте партии.

Ранее бывший уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе в беседе с РИА Новости рассказал, что в 2019 году в рамках рабочей группы форума «Петербургский диалог» разработали визовый меморандум, в котором изложены конкретные способы облегчения поездок между Германией и Россией.