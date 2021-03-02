Сенат США утвердил Мигеля Кардону на должность министра образования

В США утвердили кандидатуру Мигеля Кардоны на должность министра образования страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на голосование американского сената.

Reuters

В ближайшее время Кардона будет приведён к присяге. Как уточняется, он выступает за скорейшее возобновление работы школ в США, закрытых из-за пандемии. Ранее была утверждена кандидатура Тома Вилсака на пост министра сельского хозяйства США.