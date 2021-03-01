Власти Австралии выделят средства на программу помощи пожилым

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Правительство Австралии выделит дополнительные $452 млн на неотложные задачи в рамках программы по уходу за пожилыми людьми. Данное решение было принято на основе отчёта королевской комиссии по качеству и безопасности ухода за престарелыми.
Власти Австралии выделят средства на программу помощи пожилым
  • Pixabay

Как пишет 9news.com.au, согласно документу, не менее трети заявителей, обращающихся за помощью по уходу за престарелыми на дому, жаловались на ненадлежащее качество предоставления услуг.

Отчёт содержит 148 рекомендаций, которые могут помочь решить проблему.

«Я провёл последние несколько дней, размышляя над этим. Это личное. Забота о тех, кого мы любим, носит личный характер. Мы все являемся частью системы, которая должна обеспечивать пожилых австралийцев максимально качественным уходом, особенно по мере их старения», — сказал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, чей отец провёл последние дни в доме престарелых. 

Премьер заявил, что на основе полученных рекомендаций будет разработан новый закон об уходе за престарелыми. Глава Минздрава Грег Хант отметил, что правительство разработает рассчитанный на пять лет план, а дополнительное финансирование, выделенное на решение неотложных задач, пойдёт на повышение качества домашнего обслуживания и увеличение инспекций в профильных учреждениях.

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