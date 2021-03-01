В МИД России прокомментировали сообщения о новых санкциях ЕС

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Замглавы МИД России Александр Грушко прокомментировал сообщения о новых санкциях ЕС.

«Конечно, реакция будет с нашей стороны», — цитирует РИА Новости Грушко.

При этом, комментируя возможный ответ на новые санкции, он отметил, что пока бессмысленно «гадать на кофейной гуще».

Ранее источник агентства в ЕС сообщил, что постоянные представители стран — членов Евросоюза на заседании в понедельник, 1 марта, запустили техническую процедуру оформления нового санкционного списка в рамках режима за нарушение прав человека, который должен включить граждан России, причастных к аресту Алексея Навального.

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