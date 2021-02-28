В Британии назвали число привитых от коронавируса

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, сколько человек в стране были привиты от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Я рад, что уже более 20 млн человек были провакцинированы в Великобритании к настоящему моменту… Большое спасибо врачам, а также всем людям, которые пришли на укол. Мы убеждены, что вакцина защищает самих привитых и вообще всех вокруг», — сказал он в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Twitter.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что 8 марта с открытия школ начнётся первый этап снятия ограничений в королевстве.